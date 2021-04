Toyota compra por US$ 550 milhões a divisão de direção autônoma da Lyft

A montadora japonesa Toyota anunciou a compra por 550 milhões de dólares da divisão de veículos autônomos da plataforma americana VTC Lyft.



A unidade da Lyft para automóveis autônomos, conhecida como Level 5 e com 300 funcionários, será integrada a Woven Planet Holdings, uma subsidiária da Toyota dedicada à inovação que terá uma equipe de 1.200 pessoas para as tecnologias de direção autônoma no Japão, Estados Unidos e Reino Unido, informa um comunicado conjunto.



A Lyft receberá 200 milhões de dólares adiantados e US$ 350 milhões em pagamentos parcelados em cinco anos.



A compra da Level 5 representa o "primeiro grande acordo" da Woven Planet, segundo o comunicado. A nova empresa da Toyota pretende reunir a pesquisa e desenvolvimento em setores que estão relacionados, como é o caso dos veículos autônomos, robótica e cidades inteligentes.



O trabalho de seu projeto símbolo, "Woven City", começou em fevereiro. Esta cidade-laboratório, construída na área de uma fábrica abandonada da Toyota aos pés do Monte Fuji, no Japão, permitirá desenvolver e testar tecnologias na vida real.



Dentro de quatro a cinco anos, 360 engenheiros e inventores devem formar o primeiro grupo de habitantes de Woven City.



A aquisição da Level 5 "permite avançar nosso projeto para desenvolver a mobilidade mais segura do mundo", afirmou o diretor da Woven Planet, James Kuffner.



A negociação, que deve ser concluída no terceiro trimestre, "permite reunir a visão, o talento, os recursos e o compromisso necessários para fazer progredir a mobilidade limpa e autônoma em escala mundial", disse o CEO da Lyft, Logan Green.



Uber, grande rival da Lyft nos Estados Unidos no setor de veículos de transporte com motorista, vendeu no fim de 2020 sua divisão de tecnologias de direção autônoma para uma start-up do Silicon Valley, a Aurora Innovation. Esta empresa tem o apoio da Amazon e também é parceira da Toyota.



