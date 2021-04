Biden vai propor aumento de impostos aos mais ricos para pagar investimentos, diz Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, irá propor o aumento dos impostos sobre os rendimentos dos investimentos das pessoas mais ricas para financiar seu novo plano de ajuda às famílias americanas, revelou um importante economista da Casa Branca nesta segunda-feira (26).



Espera-se que Biden divulgue nesta semana seu plano de US$ 1,8 trilhão que irá subsidiar os gastos das famílias americanas com creches e fornecer licença familiar, renda e educação comunitária gratuita.



O aumento do imposto sobre os lucros obtidos com a venda de ações e outros ativos afetará apenas aqueles que ganham um milhão de dólares por ano, uma pequena faixa de contribuintes que compreende 500.000 pessoas, disse Brian Deese, diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca.



"Essa mudança só se aplicará a 0,3% dos contribuintes, que não é o 1% mais rico, nem mesmo a metade superior do 1%", disse ele a repórteres, citando dados da declaração de imposto de renda de 2018.



A mudança ajudará "a compensar o custo de longo prazo dos investimentos, fazendo reformas em nosso código tributário que recompensem o trabalho e não apenas a riqueza", declarou Deese.



O economista não deu detalhes sobre a nova alíquota, mas a imprensa citou na semana passada funcionários do governo que falaram em um aumento do imposto sobre ganhos de capital de 20% para 39,6%.