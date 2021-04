Empresa dos Emirados fecha acordo para comprar ações de campo de gás israelense

A empresa de investimentos dos Emirados Árabes Unidos Mubadala chegou a um acordo inicial com a israelense Delek para comprar por 1,1 bilhão de dólares sua participação de 22% em um enorme campo de gás natural israelense no leste do Mediterrâneo, anunciaram os parceiros do projeto nesta segunda-feira (26).



A transação, se concluída, seria o "acordo comercial mais importante" entre os Emirados e Israel desde a normalização das relações diplomáticas em meados de 2020, disseram as empresas em um comunicado conjunto.



O acordo se refere ao campo Tamar, localizado a mais de 80 km da costa de Haifa. Explorado desde 2013, ainda detém 300 bilhões de metros cúbicos de gás natural, segundo o consórcio israelense-americano que o detém e que inclui Delek.



Segundo o acordo inicial alcançado nesta segunda-feira, a Mubadala, sediada em Abu Dhabi, planeja pagar 1,1 bilhão de dólares para comprar todas as ações da Delek, de acordo com detalhes enviados à Bolsa de Valores de Tel Aviv e confirmados à AFP por um porta-voz da Delek.



CHEVRON