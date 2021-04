Pamplona suspende festa de São Firmino pelo segundo ano consecutivo

A festa de São Firmino de Pamplona, conhecida por suas corridas de touros e que atrai muitos turistas, foi suspensa pelo segundo ano consecutivo devido à pandemia de coronavírus, anunciou nesta segunda-feira (26) o prefeito da cidade espanhola.



"Para nosso grande pesar, me vejo obrigado a suspender oficialmente as festas de São Firmino do ano de 2021", que deveriam acontecer em julho, afirmou em uma entrevista coletiva o prefeito Enrique Maya. O evento já havia sido cancelado em 2020 pela pandemia de covid-19.



"É uma decisão dura, que afeta os sentimentos", e um novo golpe para a economia de Pamplona, admitiu Maya.



De todas as maneiras, como "a saúde é prioridade, a decisão não surpreende", levando em consideração a elevada taxa de contágios em Navarra, região do norte da Espanha que tem Pamplona como capital, explicou o prefeito.



Com uma incidência acumulada de 400 casos a cada 100.000 habitantes em 14 dias, Navarra tem uma das taxas mais elevadas da Espanha, muito acima da média nacional de 235 casos.



No ano passado, a pandemia privou Pamplona da festividade, que acontece de 6 a 14 de julho e inclui as famosas corridas de touro pelas ruas do centro da cidade, que ganharam fama mundial com o livro de Ernest Hemingway "O Sol Também se Levanta" (1926).



Caracterizadas pela roupa branca e lenço vermelho em volta do pescoço de seus participantes, os 'Sanfermines' são nove dias em que não falta vinho e folia.



O cancelamento representa um novo golpe para economia local, em particular os hotéis, muito afetados pelo confinamento de 2020, um dos mais rígidos do mundo, e pelas atuais restrições para o funcionamento de bares e restaurantes.



Outras cidades espanholas anunciaram nas últimas semanas que, pelo segundo ano consecutivo, não organizariam seus tradicionais festivais do período da primavera (hemisfério norte, outono no Brasil).



Sevilha, por exemplo, cancelou as procissões da Semana Santa e a Feira de Abril, enquanto em Valência a festa "Las Fallas", que normalmente acontece em março.



A Espanha, com quase 78.000 mortes e 3,5 milhões de casos, registrou um aumento paulatino dos contágios nas últimas semanas, enquanto a campanha de vacinação avança: 8% dos 47 milhões de habitantes já receberam as duas doses.