Cerimônia do Oscar tem início em Los Angeles

A 93ª cerimônia de entrega do Oscar começou neste domingo (25), com uma sequência de créditos de abertura como se o evento fosse um filme, quando a atriz e diretora Regina King entrou na estação de trem do centro histórico de Los Angeles com uma estatueta dourada.



"TV ao vivo, aqui vamos. Bem-vindos à 93ª edição do Oscar!", celebrou Regina. "E sim, estamos sem máscara. Pensem nisto como um cenário de filme, um filme do Oscar, com um elenco de mais de 200 indicados", acrescentou.



Regina afirmou que os participantes foram vacinados, examinados para descartar infecções, e cumprem o distanciamento social recomendado pelas autoridades de saúde.



Entre os primeiros premiados da noite, o filme dinamarquês "Druk-Mais uma Rodada", sobre o pacto de quatro professores cansados do mundo que passam os dias embriagados em um "experimento" pouco científico, o Oscar de melhor filme internacional.



A comédia dramática, dirigida por Thomas Vinterberg, que mergulha nos altos e baixos do culto dinamarquês à bebida, superou "Shaonian de ni" (Hong Kong), "Collective" (Romênia), "The Man Who Sold His Skin" (Tunísia) e "Quo Vadis, Aida?" (Bósnia).



Na categoria melhor ator coadjuvante, o ganhador foi o britânico Daniel Kaluuya pelo papel de Fred Hampton, o falecido líder da organização política Black Panther, no filme "Judas e o Messias Negro".



Ele superou seu coprotagonista no filme, Lakeith Stanfield, assim como Sacha Baron Cohen ("Os 7 de Chicago"), Leslie Odom, Jr. ("Uma noite em Miami") e Paul Raci ("O Som do Silêncio").