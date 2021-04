Tunisiano que matou agente francesa era radicalizado e tinha 'distúrbios de personalidade'

O ataque fatal na sexta-feira contra uma agente na delegacia de Rambouillet, perto de Paris, foi cometido por um tunisiano de 36 anos, cuja radicalização "parece pouco questionável" e que apresentava "certos distúrbios de personalidade", indicou neste domingo (25) o procurador antiterrorista.



Vários elementos fundamentam a radicalização do homem em poucos meses, anunciou à imprensa o procurador nacional antiterrorista, Jean-François Ricard.



Uma "rápida exploração" do celular do atacante, Jamel Gorchene, revelou "que ele havia, imediatamente antes de agir, consultado vídeos de canções religiosas glorificando o martírio e a jihad", disse.



O procurador também se referiu a postagens no Facebook indicando, desde o ano passado, "uma adesão a uma ideologia que legitima a violência contra quem ofende o profeta".



Assim, "em 24 de outubro de 2020, poucos dias após o assassinato de Samuel Paty (professor assassinado por um extremista islâmico), o autor aderiu a uma campanha de apoio ao profeta diante das ofensas que seriam cometidas a ele", ressaltou Ricard.



"Se a radicalização do agressor parece pouco questionável, também se observou a presença de certos transtornos de personalidade", observou Ricard.



Sob custódia policial, o pai de Jamel Gorchene falou da "prática rigorosa do Islã" e dos "distúrbios de comportamento" observados em casa "no início do ano".



Ele foi a duas consultas psiquiátricas no hospital Rambouillet em fevereiro. No entanto, "sua condição não exigia hospitalização ou tratamento", disse Ricard.



- "Ato bárbaro" -



A Tunísia, a quem a França solicita colaboração nesta investigação, condenou "veementemente" o ataque, em um comunicado de imprensa de sua embaixada.



Denunciou um "ato bárbaro em pleno mês do Ramadã, mês sagrado que representa os valores da tolerância e da fraternidade entre os indivíduos".



Na sexta-feira à tarde, Jamel Gorchene, "com fones de ouvido", esfaqueou no abdômen e na garganta Stéphanie M. - agente administrativa de 49 anos que estava desarmada e sem uniforme - na entrada da delegacia.



Segundo testemunhas, o agressor gritou "Allah Akbar". Em resposta, um policial disparou duas vezes contra o agressor, que se recusava a "largar a faca" com "uma lâmina de 22 cm". Ao cair no chão, ele jogou "sua faca na direção dos policiais", segundo o procurador.



Uma quinta pessoa, um primo de Jamel Gorchene, foi preso neste domingo.



Seu pai - que morava com ele - um casal que o hospedava administrativamente e outro primo já estavam sob custódia policial desde sexta e sábado.



O agressor era entregador e desconhecido dos serviços de inteligência e da Justiça. Mas seu modus operandi corresponde aos chamados recorrentes do grupo Estado Islâmico para atacar a polícia.



- "Depressivo" -



Originário de Msaken, na costa leste da Tunísia, Jamel Gorchene chegou ilegalmente à França em 2009 e foi regularizado dez anos depois.



Em dezembro, ele obteve uma autorização de residência válida por um ano.



Retornando da Tunísia entre 25 de fevereiro e 13 de março, ele parecia "deprimido", disse um primo de Msaken à AFP.



O ataque de Rambouillet é "a 17ª ação terrorista islâmica cometida na França desde 2014 contra a polícia", lembrou Ricard.



Nove policiais ou militares morreram e quase vinte ficaram feridos nesses ataques, muitas vezes cometidos com arma branca.



O primeiro-ministro Jean Castex reuniu no sábado os ministros do Interior, da Justiça e dos Exércitos e serviços envolvidos.



O ministro do Interior, Gerald Darmanin, deve apresentar um projeto de lei na quarta-feira, em preparação por várias semanas, para fortalecer a luta contra o terrorismo.



Uma homenagem será prestada a Stéphanie M. na segunda-feira ao final da tarde em frente à Câmara Municipal de Rambouillet. Ao mesmo tempo, dois sindicatos policiais convocaram a polícia a "se reunir simbolicamente na frente de seu prédio".