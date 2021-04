Morte e desespero em hospital de Nova Delhi

Quase sem respirar, Shyam Narayan foi levado a um hospital de Nova Delhi, mas sua família percebeu rapidamente que a sobrecarregada equipe médica nada poderia fazer por ele.



Narayan foi uma das vítimas da nova onda do coronavírus que está assolando a Índia, onde milhares de pessoas chegam aos hospitais e descobrem que não há leitos, falta oxigênio e remédios que podem salvar vidas.



No Hospital Guru Teg Bahadur (GTB), no nordeste de Delhi, Narayan e sua família chegaram em meio a um balé de ambulâncias, riquixás e outros veículos transportando pacientes com covid-19.



Todos esperaram a liberação de leitos no hospital.



- Luta por oxigênio -



A família de Narayan tentou, durante a noite, em algum hospital, encontrar um leito de terapia intensiva com oxigênio.



Mas em todos os centros a resposta foi negativa, de acordo com Ram, irmão de Shyam.



"Meu irmão tem cinco filhos. O que vou dizer à esposa dele?", pergunta Ram.



O hospital GTB também não tinha leitos disponíveis, assim como as outras instalações médicas em Delhi, que estão lutando para obter oxigênio.



Tudo isso ocorre em um contexto dramático para o país: a Índia registrou 2.624 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, um recorde diário, além de 340.000 novos casos, elevando o número total de infecções a 16,5 milhões.



Isso fez com que os hospitais ficassem saturados de pacientes e faltasse oxigênio para salvar vidas.



A morte de Narayan, do lado de fora do hospital, é um fato que, infelizmente, acontece com frequência neste país.



E certamente seu caso não será contabilizado nas estatísticas oficiais: seu corpo sem vida foi levado para outro lugar, sem ser formalmente admitido no centro.



Na entrada do GTB, os seguranças impedem a entrada dos enfermos e explicam que os quartos já estão lotados.



Alguns, com seus parentes, decidem ficar e esperar do lado de fora. Outros continuam sua busca desesperada em outros hospitais.



- Morte em família -



Exausto, Mohan Sharma, de 17 anos, aguarda com seu avô de 65 anos, dando-lhe água e encorajamento, ajudando-o a colocar uma máscara de oxigênio.



Menos de 24 horas antes, o pai de Mohan Sharma morreu de coronavírus, na mesma fila, em frente ao hospital.



"Ele estava ficando sem fôlego, não conseguia respirar, tirou a máscara, chorou e disse 'me salve, por favor, me salve'", explica o filho.



"Mas não pude fazer nada. Só pude vê-lo morrer."



E sem tempo para pensar em luto, o adolescente agora tem que ajudar seu avô.



A família conseguiu encontrar um leito para ele, mas o avô está desesperado pelo ambiente assustador.



"Havia três cadáveres bem perto, e isso o apavorou, ele disse que também não ia sobreviver. Tive que levá-lo para fora, e agora ele está descansando", diz Sharma.



Pessoas que conseguiram entrar no hospital descrevem os corredores lotados, com leitos ou macas ocupadas por duas ou até três pessoas.



O cilindro de oxigênio do avô de Sharma está quase vazio e não há garantia de que possa ser substituído.