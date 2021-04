Ministro dos Transportes da Argentina, Mario Meoni, morre em acidente de carro

O ministro dos Transportes da Argentina, Mario Andrés Meoni, morreu nesta sexta-feira em um acidente de automóvel na Rota Nacional 7, que liga as províncias de Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba, San Luis e Mendoza. Ele se dirigia à cidade de Junín, onde foi prefeito entre 2003 e 2015.



No Twitter, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, disse que o país perdeu um político competente, incansável e honesto. "Mando meus sinceros pesares aos seus entes queridos", escreveu. Membro do partido Frente Renovadora, Meoni ocupava o cargo no ministério desde 2019.