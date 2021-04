Os vencedores do Oscar de melhor filme nos últimos 20 anos

A seguir, uma lista dos vencedores do Oscar de melhor filme dos últimos 20 anos, antes da entrega dos 93º Prêmios da Academia, no domingo, em Hollywood.



Este ano, oito filmes competem pela preciosa estatueta: "Meu Pai", "Judas e o Messias Negro", "Minari", "Nomadland", "Bela vingança", "Sound of Metal", "Os 7 de Chicago" e "Mank".



2020 - "Parasita"



2019 - "Green Book: O Guia"



2018 - "A Forma da Água"



2017 - "Moonlight"



2016 - "Spotlight: Segredos Revelados"



2015 - "Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)"



2014 - "12 Anos de Escravidão"



2013 - "Argo"



2012 - "O Artista"



2011 - "O Discurso do Rei"



2010 - "Guerra ao Terror"



2009 - "Quem Quer Ser um Milionário?"



2008 - "Onde os Fracos Não Têm Vez"



2007 - "Os Infiltrados"



2006 - "Crash - No Limite"



2005 - "Menina de Ouro"



2004 - "O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei"



2003 - "Chicago"



2002 - "Uma Mente Brilhante"



2001 - "Gladiador"