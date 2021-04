Alemanha elevará projeções de crescimento para 2021

O governo alemão vai elevar sua projeção de crescimento para 2021 graças à resistência da indústria e apesar das novas restrições impostas pela crise sanitária, informou o ministro da Economia em entrevista nesta sexta-feira (23).



"Em janeiro, projetamos um crescimento de 3%. Os números atuais mostram que será mais do que isso", afirmou Peter Altmaier à assessoria de imprensa Funke, dias antes de o governo divulgar suas novas projeções, o que deve acontecer na próxima terça-feira.



No ano passado, a maior economia europeia sofreu uma queda de 4,9% em seu PIB.



"Há motivos para otimismo", acrescentou, enfatizando um "desempenho econômico mais forte do que o esperado", graças principalmente à industria, que se beneficia da recuperação da economia mundial.



A notícia é dada em um momento em que as medidas de combate à pandemia afetam fortemente o comércio, a gastronomia e a hotelaria, reconheceu Altmaier, numa Alemanha que neste sábado irá reforçar as restrições a nível nacional.



O retorno aos níveis pré-pandêmicos ocorrerá "ao mais tardar em 2022", garantiu, devido ao impacto da terceira onda da crise sanitária, marcada por uma rápida disseminação de variantes do coronavírus.



Há uma semana os principais institutos econômicos estimavam que a terceira onda "atrasaria a recuperação", mas estão mais otimistas que o governo e apostam na alta de 3,7% do PIB neste ano.