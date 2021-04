EUA envia dois bombardeiros adicionais ao Golfo para proteger a retirada do Afeganistão

O chefe do Pentágono, Lloyd Austin, despachou dois bombardeiros B-52 adicionais para o Golfo e expandiu a missão na região do porta-aviões USS Eisenhower para proteger a retirada das forças da coalizão internacional do Afeganistão, informou um porta-voz do Departamento de Defesa americano nesta sexta-feira (23).



O secretário de Defesa "aprovou algumas medidas adicionais hoje", disse John Kirby durante uma entrevista coletiva.



O USS Eisenhower ficará na região "por um tempo", enquanto os dois B-52 já "chegaram", acrescentou.



Bombardeiros pesados, chamados de "Stratofortress" e que podem transportar armas nucleares, geralmente ficam hangariados no Catar, onde os militares dos EUA têm uma grande base.



O porta-voz não descartou a possibilidade de enviar mais reforços para auxiliar na gigantesca operação logística de retirada de cerca de 2.500 soldados norte-americanos, além de mais de 16.000 civis contratados e seus equipamentos.



Além disso, existem cerca de 7.000 soldados da Otan que dependem fortemente dos militares dos EUA para o transporte de tropas e equipamento.



"É razoável supor que poderia haver medidas temporárias adicionais para proteger a força", acrescentou o porta-voz, observando que enquanto veículos blindados mais sofisticados serão evacuados por ar, outros serão entregues ao exército afegão.