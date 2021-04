UE anuncia cúpula presencial em 25 de maio sobre pandemia, clima e Rússia

Os chefes de Estado e de governo dos países da UE realizarão uma cúpula presencial em Bruxelas em 25 de maio para discutir a pandemia de coronavírus, o combate à mudança climática e as tensões com a Rússia, anunciou um porta-voz do Conselho Europeu.



Várias reuniões recentes no máximo nível da União Europeia foram realizadas mediante vídeoconferência devido à pandemia, mas o escritório de Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, destacou nesta sexta-feira que a cúpula de maio será presencial.



Um dos assuntos prioritários da agenda deve ser o estado atual das campanhas de vacinação contra a covid-19 nos 27 países da UE, e a possível emissão de um certificado sanitário de aceitação geral no bloco.



A reunião também se concentrará no agravamento das tensões entre Bruxelas e Moscou, particularmente as que se referem à Ucrânia.



A UE também se mantém atenta à situação do líder opositor russo Alexei Navalny, e à recente crise entre Rússia e a República Tcheca, que incluiu a expulsão recíproca de diplomatas.



Em relação à mudança climática, a reunião deve servir para que os chefes de Estado e de governo definam o apoio à meta de reduzir pelo menos 55% das emissões de gases de efeito estufa para 2030.



Este objetivo foi adotado na quarta-feira em Bruxelas pelos representantes permanentes dos 27 países da UE e do Parlamento Europeu.