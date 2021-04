Regulador europeu afirma que benefícios da vacina AstraZeneca aumentam com a idade

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) afirmou nesta sexta-feira(23) que uma revisão da vacina AstraZeneca contra covid-19 mostra que seus benefícios aumentam com a idade e que superam os riscos, apesar dos raros casos de coágulos sanguíneos.



A Comissão Europeia havia solicitado à EMA a realização de um novo estudo sobre a vacina desenvolvida pelo laboratório anglo-sueco, após as preocupações de vários países europeus que decidiram limitar o seu uso a pessoas com mais de 60 ou 65 anos em consequência da detecção de casos de coágulos sanguíneos em pessoas vacinadas mais jovens.



O estudo "mostra que os benefícios da vacinação aumentam com a idade" e que "superam os riscos", disse o regulador europeu em um comunicado.



"Os benefícios da Vaxzevria [o nome da vacina AstraZeneca] superam todos os riscos em adultos de todas as faixas etárias", acrescentou a EMA.



"Vaxvezevria é eficaz para prevenir as hospitalizações, as internações em UTI e as mortes por covid-19", defendeu o regulador europeu.



"Os efeitos colaterais mais comuns são geralmente leves ou moderados e se curam em poucos dias", destacou.



Autoridades médicas em diferentes países suspeitam que os imunizantes da AstraZeneca e da Johnson & Johnson, baseados na mesma tecnologia, causam um tipo raro de coágulo sanguíneo.



Segundo a EMA, foram registrados 287 casos de coágulos no mundo, 142 deles no Espaço Econômico Europeu (UE, Islândia, Noruega e Liechtenstein), entre as milhões de pessoas que receberam a vacina do laboratório anglo-sueco.



Com a vacina foram 25 coágulos, 8 com a da J&J; e 5 com a da Moderna, segundo dados publicados na terça-feira pelo regulador europeu.



A EMA anunciou recentemente que esse problema deve ser registrado como um efeito colateral "muito raro" de ambas as vacinas.



