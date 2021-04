Petróleo fecha estável em mercado preocupado com pandemia

As cotações do petróleo se mantiveram estáveis nesta quinta-feira, em um mercado preocupado com a demanda asiática no contexto da pandemia.



O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em junho fechou a 65,40 dólares em Londres, leve alta de 0,12%. Em Nova York, o barril do WTI para a mesma entrega subiu 0,13%, a 61,43 dólares.



"Os investidores se preocupam com a explosão dos casos de Covid na Índia", destacou Naeem Aslam, analista da Avatrade. O país consumia em 2019 mais de 5 milhões de barris diários, que o colocavam como terceira maior economia consumidora de óleo cru, atrás de Estados Unidos e China, segundo cifras da gigante petroleira BP.



BP