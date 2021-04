Greta Thunberg critica políticos por 'ignorarem' a crise climática

A ativista ambiental Greta Thunberg atacou políticos poderosos nesta quinta-feira (22) por "ignorarem" a mudança climática, enquanto exigia o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis e implorava à atual geração de líderes para levar a crise mais a sério.



Falando enquanto os líderes mundiais se reuniam em uma cúpula do clima organizada pelo presidente americano, Joe Biden, Thunberg, de 18 anos, advertiu que poderosos interesses e legisladores estavam contribuindo para a "destruição" das condições de vida em todo o mundo.



"Por quanto tempo vocês honestamente acreditam que as pessoas no poder vão se safar?", disse a ativista sueca aos legisladores dos EUA em uma audiência do comitê da Câmara dos Representantes.



"Por quanto tempo vocês acham que podem continuar ignorando a crise climática, o aspecto global de emissões históricas sem serem responsabilizados?", perguntou.



"Vocês se safam agora, mas mais cedo ou mais tarde as pessoas vão perceber o que vocês tem feito esse tempo todo", acrescentou.



Thunberg, a ativista climática mais jovem do mundo, já se dirigiu a membros dos Congresso americano anteriormente, em uma audiência em 2019. Mas os últimos comentários coincidem com a Cúpula do Clima no Dia da Terra, organizada por Biden, na qual ele se comprometeu com novas metas agressivas para reduzir as emissões.



Enquanto líderes como o presidente da China, Xi Jinping; Vladimir Putin, da Rússia e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, expressaram compromissos para reduzir as emissões, Thunberg disse que a ação global ainda está muito aquém de onde deveria estar.



"É o ano de 2021. O fato de ainda estarmos tendo essa discussão e, ainda mais, de estarmos subsidiando os combustíveis fósseis direta ou indiretamente usando o dinheiro de impostos é uma vergonha", disse ela.



"É a prova de que não entendemos de forma alguma a emergência climática".



Greta também acusou diretamente a atual geração de políticos de "desistir sem nem mesmo tentar", acrescentando: "Bem, estou aqui para dizer que, ao contrário de vocês, minha geração não desistirá sem lutar".



Thunberg criticou, em particular, o uso contínuo de subsídios aos combustíveis fósseis, que nos Estados Unidos ocorrem há mais de 100 anos, embora Washington tenha se comprometido em 2009 a encerrá-los.