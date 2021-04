Kerry diz que discurso de Bolsonaro na cúpula foi 'muito bom' e surpreendeu

O enviado especial dos Estados Unidos para questões climáticas, John Kerry, afirmou que os comentários do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Cúpula do Clima nesta quinta-feira, 22, foram "muito bons" e o surpreenderam. Durante uma coletiva de imprensa da Casa Branca, o conselheiro de Joe Biden também disse que o discurso do mandatário da Rússia, Vladimir Putin, foi "bastante racional".



No evento virtual promovido pelo governo americano, Bolsonaro disse que ouviu o pedido de Biden para adoção de medidas mais firmes de preservação ambiental e se comprometeu a alcançar a neutralidade climática no Brasil até 2050.



Para isso, o líder brasileiro prometeu eliminar o desmatamento ilegal no País até 2030. Ele também voltou a pedir ajuda financeira internacional para a preservação ambiental no Brasil. O chefe do Palácio do Planalto já havia feito a cobrança em carta enviada a Biden na semana passada.



Durante a cúpula, que iniciou nesta quinta com a participação virtual de líderes mundiais, os EUA anunciaram a meta de cortar a emissão de carbono pela metade até o fim desta década. O governo americano anunciou ainda um plano de financiamento internacional voltado à questão climática.



Na coletiva de imprensa, Kerry também disse que a conferência representa uma união global em torno do reconhecimento da crise climática.