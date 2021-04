John Kerry diz que cúpula mostra união global e reconhecimento de crise climática

O enviado especial do governo americano para questões ambientais, John Kerry, afirmou que a Cúpula do Clima realizada nesta quinta-feira, 22, representa uma união global em torno do reconhecimento da crise climática. "Hoje construímos um grande bloco fundamental", afirmou o conselheiro durante uma coletiva de imprensa da Casa Branca.



Para Kerry, os países devem aumentar a ambição de combater a mudança no clima. Durante a cúpula, que iniciou nesta quinta com participação virtual de líderes mundiais, os EUA anunciaram a meta de cortar a emissão de carbono pela metade até o fim desta década. O governo americano também anunciou um plano de financiamento internacional voltado à questão climática.



A credibilidade de Washington nas questões ambientais foi "destruída", na visão Kerry, depois que o país deixou o Acordo de Paris - decisão que foi revertida pelo governo de Joe Biden este ano. Segundo o enviado especial, a atual administração decidiu definir a questão climática como transversal.



A conselheira nacional para o clima, Gina McCarthy, que também participou da coletiva, disse que o governo americano vê "caminhos" em todos os setores para fazer a economia crescer ao mesmo tempo em que o país reduz as emissões de carbono. De acordo com ela, quando Biden "ouve" sobre o clima, o democrata pensa em criação de empregos. O comentário foi uma referência ao pacote de infraestrutura proposto pelo chefe da Casa Branca, que tem foco em energias renováveis.