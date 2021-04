O presidente Jair Bolsonaro declarou nesta quinta-feira (22) em uma cúpula do clima organizada pelos Estados Unidos que o país terá como objetivo a neutralidade de carbono até 2050, uma década antes do previsto anteriormente.



"Determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando em dez anos a sinalização anterior", disse Bolsonaro.



Ele também se comprometeu a "eliminar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030".