Parlamento Europeu votará acordo comercial pós-Brexit em 27 de abril

A votação do acordo sobre a relação comercial pós-Brexit entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido estará na ordem do dia da plenária do Parlamento Europeu em 27 de abril, anunciou nesta quinta-feira (22) o porta-voz da instituição.



O acordo, alcançado em dezembro de 2020, é aplicado de forma provisória até que a UE complete o processo formal de ratificação, mas o prazo de implementação temporário expira em 30 de abril.



De acordo com o porta-voz, Jaume Duch, a votação será seguida por uma resolução parlamentar.



A partir de fevereiro, os eurodeputados adiaram a decisão de ratificar formalmente o tratado, em meio a tensões pelas consequências do Brexit na Irlanda do Norte, onde foram registrados incidentes violentos.



Em particular, os eurodeputados expressaram irritação com a decisão britânica de prorrogar de forma unilateral, até 1 de outubro, os controles de mercadorias que entram na Irlanda do Norte.



O Acordo de Retirada, que administra a saída britânica do Reino Unido, prevê mecanismos específicos para evitar a implementação de uma fronteira física na Irlanda.



Em 15 de abril, no entanto, em uma sessão conjunta as comissões de Comércio e das Relações Exteriores do Parlamento autorizaram a ratificação do acordo.



"Acompanhamos muito de perto a aplicação do Acordo de Retirada e o acordo comercial", afirmou o eurodeputado conservador Christophe Hansen.



"Não hesitaremos em pedir à Comissão que atue se descobrirmos que os dispositivos do acordo não estão sendo respeitados", completou.