Otan anuncia reunião de líderes em junho

Os líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) participarão em uma reunião de cúpula em 14 de junho em Bruxelas, anunciou nesta quinta-feira o secretário-geral da instituição, Jens Stoltenberg.



Em um comunicado, Stoltenberg afirma que a agenda da reunião incluirá discussões sobre "as ações agressivas da Rússia, a ameaça do terrorismo, ciberataques, tecnologias disruptivas, o impacto da mudança climático na segurança e o crescimento da China".



O encontro representa uma "oportunidade única para reforçar a Otan como a representação dos laços entre Europa e América do Norte", completou.



Na reunião "vamos tomar decisões sobre a agenda da Otan até 2030 e abordar os desafios atuais e do amanhã", destacou Stoltenberg.