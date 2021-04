Chefe da diplomacia europeia visita Mauritânia, Chade e Mali

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, iniciou nesta quarta-feira (21) uma viagem a Mauritânia, Chade, onde participará dos funerais do presidente Idriss Déby Itno, e Mali, segundo um comunicado de seus serviços.



"Apesar de um ano particularmente marcado pela crise da covid-19, o Sahel está no topo da agenda europeia", declarou o alto funcionário da UE para Assuntos Exteriores.



"Minha visita testemunha o nosso compromisso contínuo nesta região, cuja estabilidade, segurança e desenvolvimento são prioridades para a União Europeia", acrescentou.



Borrell permanecerá até a quinta-feira em Nuakchot, Mauritânia, onde será recebido pelo presidente da República, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, o ministro das Relações Exteriores, Ismael Ould Cheikh Ahmed, assim como o ministro da Defesa Nacional, Hanena Ould Sidi.



Borrell concluirá sua viagem ao Sahel no Mali, onde se reunirá com o presidente da transição, Bah N'Daw, e o primeiro-ministro Moctar Ouane.