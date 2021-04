Fundação Ikea promete destinar US$ 1,2 bi para o clima

A Fundação Ikea, braço filantrópico da gigante sueca dos móveis, comprometeu-se nesta quarta-feira (21) a doar 1 bilhão de euros (1,2 bilhão de dólares) a iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.



Os recursos, que se concentrarão na forma de subvenções durante cinco anos, serão destinados a programas suscetíveis de alcançar resultados no curto prazo.



"O objetivo é reduzir as emissões de gases de efeito estufa o mais rapidamente possível", disse à AFP Per Heggenes, diretor-geral da fundação.



Estes recursos se somam aos 500 milhões de euros (600 milhões de dólares) já comprometidos para iniciativas a favor do clima nos próximos cinco anos, explicou a fundação.



O anúncio ocorre na véspera de uma cúpula virtual sobre o clima, por iniciativa do presidente americano, Joe Biden, com vistas à conferência da ONU sobre o clima, a COP26, prevista para novembro em Glasgow, Escócia.