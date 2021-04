Bolívia detecta variante britânica do coronavírus e busca pistas da brasileira

A Bolívia confirmou nesta quarta-feira (21) a presença em seu território da variante britânica da covid-19 e ainda investiga se a brasileira também circula, segundo declarações do vice-ministro da Saúde, Álvaro Terrazas.



Depois de enviar as amostras de vários pacientes infectados para um laboratório do Brasil, o centro apontou "a presença da variante britânica. Está confirmada a presença no país", informou Terrazas.



O vice-ministro destacou que "a variante britânica tem maior transmissibilidade, mas as taxas de mortalidade são menores", e que aguarda os resultados das amostras enviadas ao Brasil e Argentina para certificar se a variante que surgiu em solo brasileiro também é identificada.



As duas variantes surgiram no final do ano passado no sul da Inglaterra e na Amazônia brasileira, respectivamente.