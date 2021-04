Daily Mail processa Google por manipulação de suas buscas online

A Associated Newspapers, empresa editora do jornal britânico Daily Mail e do MailOnline, processou a gigante americana da internet Google, acusando-a de manipular o mercado publicitário online e seu sistema de busca e de privar os meios de uma renda vital.



"A publicidade online continua crescendo à medida que os usuários consomem mais conteúdos na internet, mas a renda com publicidade dos jornais caíram 70% na última década", provocando demissões de equipe e falências, alega a denúncia, apresentada nesta quarta-feira (21) em um tribunal federal de Manhattan.



"As empresas editoriais não veem o gasto publicitário aumentar porque Google e sua empresa matriz Alphabet adquiriram e mantiveram ilegalmente o monopólio das ferramentas usadas pelos anunciantes e pelos meios de comunicação para comprar e vender espaços promocionais", acrescenta.



O site do Daily Mail afirma que sua cobertura da família real britânica este ano aparece excepcionalmente baixa nas buscas da Google.



Um porta-voz da Google disse à AFP que a denúncia é "completamente equivocada" e "sem fundamento".



GOOGLE



FACEBOOK



Daily Mail