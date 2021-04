O Iraque superou nesta quarta-feira (21) 1 milhão de contágios de covid-19, depois de registrar 8.696 casos, informou o ministério da Saúde.



No total, as autoridades registraram 1.001.854 casos e 15.098 mortes, 38 nas últimas 24 horas, acrescentou.



As autoridades informaram também que diariamente se realizam 40.000 testes de detecção do coronavírus, uma taxa muito baixa em um país com 40 milhões de habitantes.