Companhias aéreas estimam prejuízo de US$ 47,7 bilhões em 2021, segundo a IATA

As companhias aéreas estimam perdas acumuladas de 47,7 bilhões de dólares em 2021, apesar de uma leve melhora do tráfego aéreo, anunciou nesta quarta-feira (21) a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).



As estimativas são piores que as anteriores comunicadas pela IATA em dezembro, quando previa perdas de 38 bilhões de dólares.



Em 2020, as perdas alcançaram os 126,4 bilhões de dólares devido à pandemia de covid-19.



Por outro lado, a IATA revisou ligeiramente em alta para o ano suas previsões do tráfego mundial de passageiros, até 43% do nível de 2019.



As "viagens nacionais vão melhorar mais rapidamente que as viagens internacionais", acrescentou.



Cerca de 2,4 bilhões de passageiros viajarão em 2021, segundo a IATA, contra os 1,8 bilhão de 2020. Em 2019, foram 4,5 bilhões.