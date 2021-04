Voo tripulado da SpaceX à ISS adiado em um dia por tempo ruim

O voo tripulado da Nasa e SpaceX rumo à Estação Espacial Internacional (ISS) programado para quinta-feira foi adiado por um dia devido ao tempo ruim, anunciou a agência espacial americana.



O voo está programado agora para as 05H49 (6H49 de Brasília) de sexta-feira devido a "condições climáticas adversas".



A missão da SpaceX deve levar quatro astronautas à ISS em sua segunda missão de rotina desde que o governo dos Estados Unidos retomou os voos espaciais tripulados, e será o primeiro com um europeu.



A missão, batizada de Crew-2, terá os astronautas americanos Shane Kimbrough e Megan McArthur, ao lado do membro da Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA) Akihiko Hoshide e do integrante francês da Agência Espacial Europeia (ESA) Thomas Pesquet.



A Space X, empresa de Elon Musk, conseguiu a posição de fornecedora de transporte favorita da Nasa, enquanto a problemática cápsula Starliner da Boeing passa por testes.



O primeiro teste tripulado da SpaceX em maio de 2020 acabou com nove anos de dependência americana dos foguetes russos para viajar à ISS após o fim do programa dos ônibus espaciais em 2011.



O voo de sexta-feira usará novamente o foguete propulsor utilizado na missão Crew-1 - a primeira - e a cápsula Crew Dragon será a mesma utilizada na missão de teste.



Os quatro astronautas permanecerão por alguns dias ao lado da tripulação do Crew-1, antes do retorno da primeira equipe à Terra após a missão de seis meses.



Com três russos a bordo, a ISS ficará lotada, com 11 pessoas.