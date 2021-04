Os principais partidos de oposição do Chade denunciaram nesta quarta-feira um "golpe de Estado institucional", um dia depois da morte do presidente Idriss Déby Itno, com o seu filho Mahamat Idriss Déby assumindo o poder.



Quase 30 "partidos políticos da oposição democrática pedem a instauração de uma transição liderada por civis (...) por meio de um diálogo inclusivo" em um comunicado publicado nesta quarta-feira.



Mahamat Idriss Déby, que comanda o Conselho Militar de Transição (CMT), também exerce a função de "presidente da República" de maneira provisória e concentra quase todos os poderes.



Seu pai, que governou o país por mais de 30 anos, faleceu na terça-feira em consequência dos ferimentos sofridos durante uma operação militar contra rebeldes no norte do país.