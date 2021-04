A Marinha indonésia perdeu contato com um de seus submarinos que transportava 53 pessoas e estava fazendo manobras nas costas de Bali.



"Perdemos contato cedo, às 3h00 locais (16H00 de Brasília, terça-feira)", afirmou o almirante Julius Widjojono, porta-voz da Marinha.



"As tarefas de busca prosseguem e sabemos que a área é muito profunda", completou.



As autoridades pediram ajuda a Singapura e Austrália para as tarefas de busca.