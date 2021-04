EUA reagem a condenação de policial que matou Floyd

Políticos e ativistas americanos, familiares e líderes mundiais reagiram com alegria e alívio à condenação do ex-policial Derek Chauvin pelo assassinato de George Floyd. Seguem abaixo reações após o veredito:



- Presidente Joe Biden -



"O racismo sistêmico é uma mancha na alma da nossa nação. Ninguém deve estar acima da lei. O veredito de hoje envia essa mensagem, mas não é suficiente. Não podemos parar por aqui."



"Este é um dia de justiça nos Estados Unidos. A História irá olhar para este momento." - Kamala Harris, primeira vice-presidente negra do país.



- Família -



"Tenho lágrimas de alegria. Muito emocionado porque nenhuma família na História chegou tão longe. Conseguimos que ele fosse considerado culpado de todas as acusações. Isso é para todos que passaram por esta situação." - Rodney Floyd, irmão



"CULPADO! A Justiça conquistada com dor finalmente chegou para a família de George Floyd. Esse veredito é um ponto de inflexão na História e envia uma mensagem clara sobre a necessidade de que as forças de ordem prestem contas" - Ben Crump, advogado da família.



- Políticos -



"Que uma família tivesse que perder um filho, um irmão e um pai; que uma adolescente tivesse que filmar e divulgar um assassinato; que milhões, em todo o país, tivessem que se organizar e protestar apenas para que Floyd fosse visto e valorizado não é justiça. E esse veredito não substitui uma mudança de política" - Alexandria Ocasio-Cortez, congressista democrata.



"O veredito de hoje é um passo importante para a Justiça em Minnesota. O julgamento terminou, mas nosso trabalho apenas começou." - Tim Walz, governador de Minnesota.



"Estava consternado com a morte de Floyd e recebo com satisfação esse veredito. Meus pensamentos esta noite estão com a família e os amigos de George Floyd". - Boris Johnson, primeiro-ministro britânico



- Academia, ativismo e empresa -



"É possível que Chauvin nunca volte a ver a luz da liberdade. Isso seria justo, mas não suficiente. O SISTEMA que lhe permitiu assassinar George Floyd deve ser mudado. Se não tivesse sido pela câmera do celular de uma testemunha, o assassinato cometido por Chauvin teria ficado impune!" - Laurence Tribe, professor de direito na Universidade de Harvard.



"A evidência frente aos nossos olhos finalmente coincidiu com a responsabilidade ante os olhos da Justiça." - Stacy Abrams, ativista pelo direito ao voto e democrata.



"Apesar de o veredito de hoje representar um passo à frente na luta para que a polícia preste contas e ajude a curar uma comunidade de luto, os sistemas que permitiram a um policial assassinar o sr. Floyd permanecem totalmente intactos." - União Americana de Liberdades Civis.



"Neste momento, penso em George Floyd, sua família e naqueles que o conheceram. Espero que esse veredito lhes traga um pouco de conforto, tanto a eles quanto a todos que não podem evitar ver a si próprios nessa história. Nós nos solidarizamos com vocês, sabendo que isso é parte de uma luta maior contra o racismo e a injustiça." Mark Zuckerberg, fundador e CEO do Facebook.



