Biden denuncia o 'racismo sistêmico' que 'mancha' a alma dos EUA

O presidente Joe Biden denunciou nesta terça-feira (20) o "racismo sistêmico" que "mancha" a alma dos Estados Unidos, após o julgamento em que o ex-policial branco Derek Chauvin foi condenado pela morte do afro-americano George Floyd.



"O veredicto de culpa não trará George de volta", disse na Casa Branca em um breve discurso televisionado. Mas pode marcar o momento de uma "mudança significativa", acrescentou, chamando a nação a se unir.



"Temos que escutar. 'Não consigo respirar, não consigo respirar': estas foram as últimas palavras de George Floyd", lembrou Biden. "Não podemos deixar que morram com ele. Devemos continuar escutando estas palavras. Não devemos nos afastar".



Além disso, o presidente afirmou: "Alguns agitadores e extremistas que não têm interesse na justiça social, tentarão explorar as emoções cruas".



"No podemos deixar que tenham êxito", advertiu.