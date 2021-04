Bolsa de Nova York ignora bons resultados de empresas e volta a cair

A Bolsa de Nova York caiu nesta terça-feira pelo segundo dia consecutivo, apesar do lote de bons resultados, puxada pela ideia de que a pandemia irá durar mais do que o previsto.



O índice Dow Jones caiu 0,8%, a 33.821,30 pontos, e o S&P; 500, 0,7%, a 4.134,94 unidades. O Nasdaq fechou em baixa de 0,9%, a 13.786,27 pontos.



Os papéis estão sob pressão, em meio à incerteza se os lucros esperados de uma economia pós-Covid já estão sendo considerados. Apesar dos resultados corporativos trimestrais sólidos, a confiança do investidor se manteve sombria pelo segundo dia consecutivo.



"Quando você observa as taxas de vacinação na Europa, elas não são boas. No Canadá, são terríveis, e nos países em desenvolvimento, piores", apontou Maris Ogg, da Tower Bridge Advisors. E apesar dos resultados excelentes das empresas, que começaram a ser anunciados na semana passada, "eles são menos surpreendentes do que no quarto trimestre, e já foram levados em conta no valor dos papéis", explicou.