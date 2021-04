Os preços do petróleo caíram nesta terça-feira, ante realizações de lucro após o forte aumento dos últimos dias.



O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em junho fechou a 66,57 dólares em Londres, 0,72% a menos do que na véspera. Em Nova York, o barril americano do WTI para maio, em seu último dia de negociação, caiu 1,51%, a 62,44 dólares.



"O mercado reage com nervosismo à situação sanitária em mercados de demanda promissores, como a Índia, motivo pelo qual os investidores preferem realizar seus lucros", explicou Naeem Aslam, analista da Avatrade.