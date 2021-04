O presidente dos EUA, Joe Biden, falará nesta terça-feira (20) à noite após o veredicto no julgamento do ex-policial branco Derek Chauvin, condenado pelo assassinato do cidadão negro George Floyd.



Biden, que conversou com a família de Floyd por telefone, dizendo ter ficado "muito aliviado" com o veredicto, tratará do assunto na Casa Branca, informou o governo.