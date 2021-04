Apple lança novo iPad e outros produtos em sintonia com tempos de pandemia

A Apple apresentou nesta terça-feira (20) seus novos produtos - computador, tablet e acessórios - com a ideia de levar o consumidor a outra dimensão a partir de sua casa.



A estrela do primeiro evento de marketing da marca Apple em 2021 foi o seu novo tablet, o iPad Pro, equipado com conexão 5G e o chip M1, desenvolvido pela Apple, e que está integrado em seus aparelhos desde o final de 2020.



Em maio, o modelo de 11 polegadas começará a ser vendido por 800 dólares nos Estados Unidos (com capacidade mínima de armazenamento e sem acesso a ondas de celular) e o modelo de 12,9 polegadas será lançado a partir de 1.100 dólares.



"No contexto do teletrabalho, a Apple está passando por um grande renascimento do iPad, com crescimento ano a ano de 40% nos últimos trimestres graças aos funcionários e alunos que investiram no modelo mais recente", comentou o analista Dan Ives, da firma especializada Wedbush.



Ives estima que menos da metade dos usuários de tablets da Apple em todo o mundo tenham substituído seus aparelhos, o que deve dar um impulso à nova linha nos próximos meses.



O grupo californiano também aposta no M1, com a proposta de ser mais eficiente do que o usado até agora. Ele substituiu os chips da Intel em laptops lançados em novembro e já está instalado nos novos iPads e desktops da marca, o iMac, que terá preço inicial de 1.300 dólares.



O M1 em particular permite reduzir o nível de ruído da máquina em 50%, assegura a empresa.



No que diz respeito aos acessórios, a Apple agora produz dispositivos Airtags, que se prendem a itens essenciais (chaves, bolsas, etc) para que você possa encontrá-los facilmente através de seu iPhone.



A companhia também anunciou que começará a oferecer assinaturas para podcasts, intensificando a competição com a rival Spotify.



