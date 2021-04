Holanda anuncia fim de toque de recolher e reabertura parcial de cafés em 28 de abril

O primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, anunciou nesta terça-feira (20) uma flexibilização das medidas contra a covid-19, incluindo a suspensão do toque de recolher e a reabertura parcial das varandas dos cafés, a partir de 28 de abril.



A imposição em janeiro de um toque de recolher, o primeiro desde a Segunda Guerra Mundial, gerou os piores distúrbios no país em décadas.



"É claro que estamos felizes de que isso seja possível novamente porque a sociedade aspira a mais liberdade", disse Rutte em coletiva de imprensa. No entanto, ele alertou que esta é uma "etapa muito cautelosa".



As varandas poderão reabrir entre as 12h00 e as 18h00 e receber no máximo de 50 pessoas ao mesmo tempo, explicou o premier.



Os holandeses estarão autorizados a receber duas pessoas em casa por dia, em vez do limite de uma pessoa estabelecido no momento.



Desde o início da pandemia, a Holanda, com uma população de cerca de 17 milhões de pessoas, registrou mais de 1,3 milhão de infecções e mais de 16 mil mortes devido ao coronavírus.