Reino Unido anuncia, antes de cúpula do clima, meta para cortar emissões até 2035

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou nesta terça-feira, 20, no Twitter que seu governo reforçou sua meta para reduzir emissões de gases estufa. Agora, o país almeja cortar essas emissões em 78% até 2035, em comparação com os níveis de 1990.



Em comunicado, o governo britânico detalha a proposta, que fará parte da legislação nacional. A administração diz que a meta é a mais ambiciosa do mundo. O anúncio desta terça-feira é feito às vésperas da cúpula do clima desta semana, organizada pelos Estados Unidos.



Na nota oficial, Johnson pede que outros países sigam o exemplo e adotem também medidas ambiciosas nessa frente.