A Santa Sé lançou nesta terça-feira (20) uma série de vídeos sobre "os segredos das coleções pontifícias" nos famosos Museus Vaticanos, com um primeiro episódio dedicado ao "Torso Belvedere", considerado o "mestre de Michelangelo".



Esta série será produzida em colaboração entre os Museus Vaticanos e Vatican News, o grupo de mídia da Santa Sé, segundo um comunicado.



"Por trás da beleza universalmente reconhecida das obras-primas das coleções do Vaticano estão segredos ocultos, histórias pouco conhecidas e curiosidades", segundo a mesma fonte.



Intitulada "Celata Pulchritudo. Os segredos dos Museus Vaticanos", a série planeja postar online um capítulo a cada mês ao longo de um ano.



"Mesmo as obras mais famosas e fotografadas escondem detalhes, curiosidades e aspectos pouco conhecidos a serem descobertos", disse Andrea Tornielli, diretor editorial da mídia do Vaticano, citado no comunicado.



O primeiro episódio desta série de vídeos, intitulado "O mestre de Michelangelo", foi postado online nesta terça e fala sobre o "Torso Belvedere", uma estátua fragmentária de mármore que teria tido uma influência importante sobre o grande artista.



Os Museus Vaticanos, fechados há várias semanas devido à terceira onda da pandemia de covid-19, devem reabrir suas portas em 3 de maio.