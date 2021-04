Conservadores alemães oficializam candidatura de Laschet para suceder Merkel

A direita alemã confirmou nesta terça-feira (20) que o moderado Armin Laschet será seu candidato nas eleições de setembro para a sucessão da chanceler Angela Merkel, depois que seu rival Markus Söder admitiu a derrota após dias de confronto interno.



"A sorte está lançada. Armin Laschet será o candidato da União Conservadora", composta pelos partidos CDU, da chanceler, e a União Cristiana Social (CSU), de Söder, que prometeu apoiar o candidato "sem rancor e com todas as forças" nas legislativas de 26 de setembro.



Partidário da continuidade da política centrista de Merkel, a candidatura de Laschet, que assumiu a liderança da CDU em janeiro, foi questionada por Söder, líder do partido aliado bávaro CSU.



Este tipo de disputa entre CDU e CSU é pouco frequente desde que a aliança dos dois partidos "irmãos" foi estabelecida após a guerra.



Na segunda-feira à noite, Laschet recebeu o apoio do comitê executivo do Partido Democrata-Cristão CDU.