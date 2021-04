Síria: acusada pelo uso de armas químicas e sob a ameaça de sanções

A Organização para a Proibição das Armas Químicas (OPAQ) deve votar esta semana uma proposta para impor sanções sem precedentes à Síria pelo suposto uso de armas químicas e pelo fato de o país não ter declarado todo o seu estoque.



Os Estados membros da OPAQ, com sede em Haia, se pronunciarão sobre a proposta francesa de suspender os "direitos e privilégios" de Damasco dentro da entidade, incluindo o direito a voto, uma medida inédita na história da organização.



Vários países criticam a Síria por não ter respondido uma série de perguntas da OPAQ após a publicação no ano passado de uma investigação que confirmou que o regime sírio utilizou gás sarin e cloro em um ataque em 2017 contra uma localidade controlada pelos rebeldes.



"A recusa da Síria a proporcionar fielmente as informações solicitadas não pode e não deve ficar sem resposta", afirmou a União Europeia (UE) em um comunicado conjunto com a ONU divulgado na semana passada.



"Agora cabe à comunidade internacional adotar medidas apropriadas", completou a nota.



A expectativa é de que os 193 Estados membros da OPAQ votem na quarta-feira ou quinta-feira, informaram à AFP fontes diplomáticas. Em caso de aprovação da proposta da França, esta seria a primeira vez que a organização adotaria a sanção máxima.



O governo sírio, que sempre negou qualquer envolvimento, afirma que os ataques químicos foram uma encenação. Damasco e seu aliado Moscou acusam as potências ocidentais de organizar, por meio da OPAQ, uma campanha "politizada".



Em 2018, a maioria dos Estados da OPAQ aprovou o reforço dos poderes da instituição, que passou a ser autorizada a apontar o autor de um ataque químico e não apenas a documentar o uso deste tipo de arma.



Síria e Rússia - também sob pressão da OPAQ pelo caso do envenenamento do opositor Alexei Navalny - sempre foram contrários aos novos poderes.



Damasco afirma que adequou todos os seus armazéns de armas químicas sob supervisão internacional aos termos de um acordo anunciado em 2013, quando a Síria aderiu à OPAQ, após um suposto ataque de gás sarin, um agente neurotóxico, que matou 1.400 pessoas nas proximidades da capital síria.



Mas uma investigação da OPAQ confirmou no ano passado que a aviação síria foi responsável pelos ataques com sarin e cloro contra a localidade de Lataminah em 2017.



Damasco tampouco respeitou o prazo de 90 dias estabelecido pela OPAQ para que declarasse as armas utilizadas nos ataques e revelasse os depósitos restantes.



Em resposta, a França apresentou uma moção, apoiada por 46 países, para que a organização congele os direitos da Síria na OPAQ.



A pressão aumentou na semana passada, após a publicação de um segundo relatório da OPAQ que acusa a Damasco por outro ataque com cloro na cidade de Saraqeb em 2018.



"É hora de o regime sírio assumir a responsabilidade", declarou na semana passada Nicolas de Rivière, embaixador da França na ONU.



"Peço a todos os Estados partes da Convenção sobre Armas Químicas que apoiem a proposta francesa", completou.



De acordo com a ONU, Damasco ainda não respondeu as 19 perguntas feitas há dois anos sobre as instalações que teriam sido usadas para a produção ou armazenamento de armas químicas.



A ONU também acusou o regime sírio de ter executado ataques químicos contras seus próprios cidadãos no passado.