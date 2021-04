EUA: Ex-vice-presidente de Jimmy Carter, Walter Mondale morre aos 93 anos

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Walter Mondale morreu nesta segunda-feira, 19, aos 93 anos. O fato foi comunicado pela família de Mondale e a causa da morte não foi divulgada.



Mondale foi vice-presidente dos EUA de 1977 a 1981, durante o mandato do ex-presidente Jimmy Carter. Ele também ocupou uma cadeira no Senado do país e foi embaixador e procurador-geral do Estado da Minnesota.



Em pronunciamento na segunda-feira, Carter disse que Mondale foi "o melhor vice-presidente da história do país". O presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou que Mondale definiu papel de vice-presidente como uma "parceria completa".