Informações essenciais sobre o helicóptero Ingenuity da NASA

A NASA fez história nesta segunda-feira (19) ao conseguir que o pequeno helicóptero Ingenuity voasse com sucesso em Marte, tornando-se a primeira aeronave motorizada a voar em outro planeta.



Aqui estão alguns fatos fundamentais sobre o Ingenuity.



- Tecnologia de teste -



O primeiro voo do pequeno helicóptero durou 39,1 segundos, ao subir a uma altura de três metros até voltar à superfície de Marte.



Embora tenha a capacidade de voar por 90 segundos e percorrer uma distância de até 300 metros, suas viagens de teste são intencionalmente reduzidas, pois se destinam apenas a testar se a tecnologia funciona corretamente.



O Ingenuity não está coletando dados científicos sobre Marte ou ajudando na busca de vida microbiana do passado.



Outros exemplos de tecnologia anteriores incluem a do rover do Mars Pathfinder, o Sojourner, que foi o primeiro a explorar outro planeta em 1997.



Espera-se que, um dia, uma futura aeronave possa ajudar a revolucionar a exploração de corpos celestes, indo mais longe e mais rápido que os rovers, chegando também a áreas de difícil acesso.



A NASA já se prepara para enviar o Dragonfly - um helicóptero de pouso muito maior - até Titã, a lua gelada de Saturno, onde fará inúmeras saídas em busca de vida extraterrestre.



O Dragonfly decolará em 2026 e deve chegar ao seu destino em 2034.



- Contra o frio -



Encaixado na parte inferior do Perseverance, o primeiro objetivo do Ingenuity era suportar a decolagem na Terra, atravessar o espaço e pousar em Marte.



Uma vez no planeta vermelho, teria que ser desacoplado e movimentar-se na superfície marciana, enquanto o Perserverance acelerou rápido o suficiente para não projetar sua sombra sobre ele, o que não permitiria que seus painéis solares carregassem.



Isso foi necessário para que o Ingenuity pudesse usar seus próprios aquecedores internos e, assim, sobreviver na noite fria de Marte.



As temperaturas na cratera Jezero, ao norte do equador, caem para até -90º Celsius, o que pode quebrar os componentes eletrônicos do helicóptero.



O simples fato de subir na complexa atmosfera de Marte - com apenas 1% da densidade da Terra - já representa um desafio tecnológico maior.



Os engenheiros do Laboratório de Propulsão a Jato passaram seis anos desenvolvendo uma nave ultraleve, mas poderosa o suficiente para voar.



Suas turbinas de 1,2 metros giram a 2.400 rpm, cerca de cinco vezes mais rápido que um helicóptero na Terra. A estrutura tem 0,49 metros de altura e pesa apenas 1,8 quilos.



A engenhosidade é igualmente beneficiada pela fraca gravidade de Marte, apenas um terço da existente na Terra.



- Problema -



Seu primeiro voo estava planejado para 11 de abril, mas foi adiado depois que o helicóptero não conseguiu executar com sucesso um teste de alta velocidade de seus propulsores dois dias antes.



A NASA identificou um problema de software, especificamente um problema no "temporizador de vigilância", que alerta o Ingenuity sobre possíveis problemas e interrompe seus processos se achar que detectou um erro.



Os engenheiros fizeram um ajuste de código que corrigiu a questão e permitiu que o helicóptero entrasse no "modo de voo" corretamente.



Ainda assim, a equipe da Ingenuity - liderada pelo engenheiro birmanês-americano MiMi Aung - estava apenas 85% convencida de que a solução era eficaz.



Caso não tivesse funcionado, tinham outra ideia muito útil quando alguém se depara com qualquer dúvida técnica em qualquer lugar do mundo: reinstalar o software de voo e reiniciá-lo.



Incapaz de ser pilotado por um humano por causa da sua grande distância da Terra, o Ingenuity é pré-programado com certos parâmetros e também toma decisões importantes por conta própria durante o voo, usando dados de sensores e câmeras.