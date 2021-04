Próximo passo em caso de vacina da J&J é reunião da FDA para analisar situação

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta segunda-feira que o próximo passo no imbróglio que envolve a vacina contra covid-19 da Johnson & Johnson no país será uma reunião da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês) para analisar a situação. O uso do imunizante da farmacêutica americana foi suspenso após relatos de efeitos colaterais como a formação de coágulos sanguíneos.



Na semana passada, o conselheiro do governo americano e chefe do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, disse esperar uma decisão rápida dos reguladores sobre o uso da vacina da J&J.;



Em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira, Psaki também afirmou que os Estados Unidos entraram em uma nova fase da vacinação contra a covid-19. Nesta data, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) americano informou que todos os indivíduos com 16 anos ou mais já podem ser imunizados contra o coronavírus.



Mesmo com o avanço da campanha de vacinação, contudo, as médias diárias de novos casos e mortes por covid-19 subiram no país recentemente.



Pacote



Ao responder uma pergunta sobre as negociações para a tramitação do pacote de infraestrutura de US$ 2,3 trilhões no Congresso, Psaki respondeu que o governo está disposto a ouvir as ideias da oposição e de democratas que estão mais à esquerda no partido. Segundo a porta-voz, ainda não é possível determinar qual exatamente será o montante final dos gastos que estarão previstos na proposta.