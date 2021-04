Human Rights denuncia 'crimes contra a humanidade' na China por maus tratos aos uigures

A China é culpada de "crimes contra a humanidade" em seu tratamento opressivo contra os uigures e outras minorias muçulmanas, afirmou a organização Human Rights Watch (HRW) em um relatório detalhado publicado nesta segunda-feira (19).



"O governo chinês cometeu, e continua cometendo, crimes contra a humanidade contra a população muçulmana turca", diz o relatório.



Pequim prendeu mais de um milhão de membros do principal grupo étnico na região ocidental de Xinjiang e mantém outros milhões sob um rígido sistema de vigilância e controles, segundo o relatório da HRW e da Clínica de Direitos Humanos e Resolução de Conflitos da Faculdade de Direito de Stanford.



"O objetivo aparente do governo chinês ao criar os acampamentos é a eliminação da cultura e religião muçulmanas turcas", destacou, especificando as etnias uigures, kazajos, kirguises e outros grupos em Xinjiang.



As políticas em curso violam o Estatuto de Roma de 1998 do Tribunal Penal Internacional (TPI), que diz que os ataques generalizados ou sistemáticos contra uma população civil são crimes, segundo o relatório da HRW.



A organização culpou o governo chinês de prisão ilegal, tortura e assassinato de uigures, e de políticas dedicadas ao trabalho forçado e à violência sexual.



A HRW afirmou ainda que os maus tratos aos uigures por parte de Pequim remontam a mais de duas décadas, mas que se intensificaram desde 2013 sob o mandato do presidente chinês Xi Jinping.



Impulsionado pelo nacionalismo e pela islamofobia, o governo de Xi quer assimilar as comunidades muçulmanas, de acordo com o relatório.



A HRW e os pesquisadores de Stanford não chegaram a acusar Pequim de genocídio em Xinjiang, uma denúncia feita pelo governo dos Estados Unidos, assim como pelos parlamentos da Bélgica, Canadá e Holanda, e outros grupos de direitos humanos.