Helicóptero da Nasa faz voo histórico em Marte

O helicóptero Ingenuity da Nasa fez um rápido voo nesta segunda-feira (19) em Marte e se tornou a primeira aeronave a motor a voar em outro planeta.



Às 7H34 GMT (4H34 de Brasília), o aparelho de 1,8 quilo se elevou três metros sobre a superfície marciana e pousou depois de 39,1 segundos.



Os dados e imagens do voo autônomo foram transmitidos à Terra, a 278 milhões de quilômetros de distância, onde foram recebidos pelo conjunto de antenas da agência espacial americano e processados mais de três horas depois.



Os engenheiros acompanharam com tensão em seus monitores no Laboratório de Propulsão a Jato da Califórnia, onde a missão foi planejada durante os últimos seis anos.



Eles começaram a aplaudir quando um deles leu a lista de tarefas que o helicóptero havia realizado e concluiu: "Ingenuity fez o primeiro voo de uma aeronave motorizada em outro planeta".



O Ingenuity enviou rapidamente uma imagem em preto e branco de sua câmera de navegação que apontava para baixo e que mostra sua sombra, parecida com a de um inseto, projetada sobre a superfície.



O helicóptero viajou a Marte unido à parte inferior do rover Perseverance, que pousou no planeta em 18 de fevereiro em uma missão para buscar sinais de vida extraterrestre.



Perseverance enviou um vídeo a cores que mostra a decolagem do helicóptero e o pouso alguns segundos depois.



A Nasa deve divulgar mais imagens do voo nas próximas horas.



A agência espacial americana comparou a façanha desta segunda-feira ao primeiro voo motorizado na Terra, realizado pelos irmãos Wright em 1903 na Carolina do Norte, Estados Unidos.



A Nasa incluiu um pedaço do tecido do avião dos Wright no Ingenuity em homenagem.



"Conversamos durante tanto tempo sobre nosso momento irmão Wright em Marte e aqui está", afirmou a principal engenheira do projeto, MiMi Aung, a sua equipe.



- Demonstração tecnológica -



A agência havia programado o voo para 11 de abril, mas adiou por um problema de software que foi identificado durante um teste de alta velocidade dos rotores do helicóptero.



O problema foi solucionado com uma atualização do software e a mudança do código do computador.



Ao contrário do rover Perseverance, o objetivo do Ingenuity é apenas demonstrar que sua tecnologia funciona. O aparelho não contribuirá para as metas científicas da missão para compreender melhor as características de Marte.



Especialistas acreditam que o helicóptero pode abrir caminho para futuras naves que revolucionem a exploração de corpos celestes ao alcançar áreas que os rovers não podem ir e ao viajar muito mais rápido.



"Não sabemos exatamente até onde o Ingenuity nos levará, mas os resultados de hoje indicam que o céu - ao menos em Marte - pode não ser o limite", afirmou o administrador em função da Nasa, Steve Jurczyk.



O horário do voo do helicóptero foi escolhido levando em consideração o clima de Marte.



O voo foi um desafio porque o ar em Marte é muito rarefeito: menos de 1% da pressão da atmosfera da Terra.



Isto torna a elevação muito mais difícil de alcançar, embora fosse parcialmente ajudado por uma atração gravitacional que é de um terço em relação à Terra.



O Ingenuity foi deixado em sua zona de voo em 3 de abril e agora está no 16º dia solar marciano de sua janela de teste de voo de 30 dias marcianos (31 dias terrestres).



A equipe continuará recebendo e analisando dados nos próximos dias, e depois planejará o segundo voo, que não acontecerá antes de 22 de abril.



"Vamos tomar um momento para celebrar nosso sucesso e depois vamos seguir o exemplo de Orville e Wilbur (Wright) sobre o que fazer a seguir", disse Aung.



"A história mostra que eles voltaram ao trabalho - para aprender o máximo que conseguiriam sobre seu novo avião - e nós também faremos isto".