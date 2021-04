Cerca de quarenta pessoas morreram nos últimos sete dias no centro do Mali em confrontos entre supostos extremistas e caçadores tradicionais, que também deixaram cerca de mil deslocados, disse o governo da capital regional Mopti.



"Tudo começou com um antagonismo entre dois irmãos, um deles é caçador e o outro está com os supostos grupos extremistas", disseram os serviços do governador em um comunicado.



Uma fonte de segurança afirmou à AFP que os confrontos começaram depois que os caçadores tradicionais decidiram "recuperar" e devolver à população uma parte do arroz arrecadado sob o imposto islâmico (azaque) pelos extremistas.