Biblioteca universitária da Cidade do Cabo atingida por incêndio

Um incêndio declarado no fim de semana na Cidade do Cabo destruiu parte de uma biblioteca universitária que abriga uma coleção única de arquivos africanos, anunciou a diretora da instituição.



As chamas se propagaram no domingo para o campus da Universidade da Cidade do Cabo (UCT), o que obrigou centenas de estudantes a abandonar suas residências.



O departamento de Estudos Africanos da biblioteca universitária, um edifício dos anos 1930, foi "completamente destruído", afirmou a diretora das bibliotecas da UCT, Ujala Satgoor.



"Perdemos alguns de nossas coleções mais valiosas", completou, antes de afirmar equipamentos corta-fogo protegeram outras partes do edifício.



O campus da UCT estava coberto por uma espessa nuvem de fumaça e os bombeiros tentavam combater as chamas perto do centro da Cidade do Cabo.



As autoridades abriram uma investigação sobre a causa do incêndio.



