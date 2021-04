Marte: helicóptero da Nasa consegue voar com êxito no Planeta Vermelho

Imagem da Nasa mostra o helicóptero no solo do planeta vermelho (foto: Handout / NASA/JPL-CALTECH / AFP)

conseguiu fazer voar com sucesso nesta segunda-feira (19) o helicóptero Ingenuity em, de acordo com dados enviados pelo aparelho a partir do Planeta Vermelho."Os dados do altímetro confirmam que o Ingenuity realizou o primeirode umamotorizada em outro", anunciou um engenheiro do Laboratório de Propulsão a Jato, enquanto a sala de controle aplaudia.Em um vídeo curto gravado pelo rover Perseverance é possível observar o helicóptero, de 1,8 quilo, voando três metros sobre a superfície marciana, e depois voltando à terra firme.A câmera do Ingenuity enviou uma imagem fixa em preto e branco que apontava para baixo e na qual é possível ver sua própria sombra projetada na superfície de Marte."Agora podemos afirmar que os seres humanos voaram um helicóptero em outro planeta!", disse a engenheira principal do projeto, MiMi Aung."Conversamos durante tanto tempo sobre nosso momento irmão Wright em Marte, e aqui está", completou.O primeiro voo motorizado na Terra foi realizado pelos irmãos Wright, Orville e Wilbur, em 1903 em Kitty Hawk, Carolina do Norte. Um pedaço de tecido daquele avião foi colocado dentro do Ingenuity como forma de homenagem.