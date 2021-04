Diretor do Programa Mundial de Alimentos da ONU chega à Venezuela

O diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, o americano David Beasley, chegou à Venezuela neste domingo (17), informaram as autoridades, em um momento em que o país caribenho vive uma grave crise que dispara os níveis de pobreza.



Beasley "acaba de chegar à Venezuela para uma visita de trabalho" na qual "assinaremos importantes alianças e acordos de ação para a segurança alimentar dos venezuelanos", disse o presidente Nicolás Maduro na televisão estatal.



O presidente socialista, que anunciou que se reunirá com o dirigente do PMA na segunda-feira, não deu detalhes sobre esses acordos. O Ministério de Relações Exteriores noticiou, entretanto, um encontro entre o chanceler Jorge Arreaza e Beasley na sua chegada ao país.



A Venezuela está atolada na pior crise econômica de sua história moderna, com hiperinflação, sete anos de recessão e sanções financeiras lideradas pelos Estados Unidos para tentar tirar Maduro do poder.



Quatro em cada cinco venezuelanos não têm renda suficiente para cobrir a cesta básica, segundo a Pesquisa Nacional de Condições de Vida, realizada pelas principais universidades do país.



A oposição celebrou a visita de Beasley, considerando-a "um passo importante para aumentar a resposta humanitária na Venezuela e a atenção à população".



"Agradecemos ao Programa Mundial de Alimentos por suas gestões e esforços para iniciar as operações no país", escreveu Miguel Pizarro, representante do líder da oposição Juan Guaidó, no Twitter.



Guaidó é reconhecido como presidente da Venezuela por 50 países, mas Maduro mantém o controle político e territorial do país.