Peru recebe 276 mil doses de vacinas anticovid da AstraZeneca pelo fundo Covax

O Peru recebeu neste domingo (18) um carregamento de 276 mil doses da vacina contra a covid-19 do laboratório AstraZeneca, por meio do programa Covax da Organização Mundial de Saúde (OMS), informou o governo.



"Estamos destinando prioritariamente as 276 mil doses que chegaram hoje e o milhão que chegará durante o mês de maio para atender todas as regiões do país", disse o presidente interino Franciso Sagasti, no aeroporto internacional de Lima, onde acompanhou a chegada das doses da Holanda.



O lote da AstraZeneca é o primeiro a chegar ao Peru desse laboratório, que enviará um milhão de vacinas em maio como parte de um acordo de compra, segundo autoridades peruanas.



É o segundo lote de doses da vacina que a Covax entrega ao Peru, de um total de 13,2 milhões comprometidas. Em março, chegaram 117.500 doses da Pfizer.



"A pandemia está longe de acabar", disse Sagasti em um momento em que o Peru passa por um aumento brutal nas infecções, com números que ultrapassam 300 mortes por dia desde abril.



O aumento começou gradativamente em janeiro e gerou uma segunda onda de infecções, impulsionada pela variante brasileira do coronavírus. O sistema de saúde funciona no limite de suas capacidades e o oxigênio medicinal é escasso.



Nesse contexto, o governo lançou em 9 de fevereiro um plano de vacinação para o pessoal da linha de frente no combate ao vírus, que já está na fase dos idosos acima dos 80 anos, mas que avança lentamente devido à escassez de doses.



As pessoas imunizadas com duas doses somavam 513 mil em 16 de abril, o que representa 1,6% dos 33 milhões de peruanos. Por sua vez, 692 mil tinham recebido uma dose da vacina até essa data.



O Peru acumula mais de 1,6 milhão de infecções por covid-19 e tem cerca de 57 mil mortes desde o início da pandemia em março de 2020.